Coronavirus, boom di contagi dalla Sardegna. D'Amato: "Servono i test sull'isola" | VIDEO

Coronavirus, boom di contagi dalla Sardegna. D'Amato: "Servono i test sull'isola".

L'assessore alla sanità della Regione Lazio è tornato a fare pressing sulla Sardegna per organizzare tamponi prima di far salire sulle navi i turisti che ripartono dalle vacanze. Intervistato a Civitavecchia per il profilo Salute Lazio - dove questa mattina è stato inaugurato un drive in al porto per testare i vacanzieri di ritorno - D'Amato è tornato sull'argomento: "Rinnovo l'appello alla regione sarda, e noi siamo disponibili ad aiutare, per fare test agli imbarchi che sono molto più efficaci e soprattutto evitano il propagarsi dei contagi all'interno delle navi e dei traghetti".