Pescaria arriva a Roma, il fast food pugliese pronto ad aprire a Prati con i suoi panini di pesce.

L'apertura, rimandata più volte nei mesi scorsi, è prevista per il 10 settembre. A dare l'annuncio è proprio la catena con un evento creato su Facebook. "Sono stati mesi di attesa, di aperture rimandate ma finalmente ci siamo. Chi già ci conosce sa quanto amiamo fare festa, in questo caso, però, nel rispetto delle norme vigenti e per contenere l’emergenza Covid-19, musica e balli sono rimandati a tempi migliori, ci saranno tantissime occasioni per festeggiare", si legge sul profilo.

Insomma i panini di pesce che hanno conquistato già Torino, Milano e Bologna si preparano ad approdare nella Capitale. Ai fornelli ci sarà lo chef Lucio Mele.