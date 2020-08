22 agosto 2020 a

Coronavirus, a Bracciano scoperti 12 positivi ritornati da Porto Rotondo. D'Amato: "Servono test in Sardegna".

A Bracciano, ad oggi, individuati 12 positivi complessivi tutti ragazzi collegati a link della movida di Porto Rotondo. A dare il dato è la Asl Roma 4 che sta effettuando i tamponi anche per quanto riguarda il caso di positività riscontrato in un ragazzo che il 14 e 15 agosto ha frequentato la discoteca La Malaspina di Anguillara Sabazia.

"Lancio un appello al rispetto degli isolamenti e a non frequentare altre persone. C'è stato un abbassamento dei livelli di prevenzione impressionante. Ci aspettiamo un notevole incremento dei casi legato ai rientri soprattutto dalla Sardegna.Ribadisco la necessità di fare i test rapidi antigenici agli imbarchi dalla Sardegna. I positivi asintomatici non devono essere imbarcati per ridurre la propagazione del virus", dice l'assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato.