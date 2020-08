22 agosto 2020 a

Coronavirus: cliente positivo, chiude ristorante a Mezzocammino.

A dare l'annuncio è lo stesso titolare del locale Foodisfaction, ristorante situato in piazza Guido Crepax. "Siamo venuti a conoscienza che una cliente che ha passato la serata da noi martedì 18 agosto (22.30-00.00) ,oggi è risultata positiva al test per il Covid-19. Al momento stiamo contattando tutti i clienti che hanno cenato nel nostro locale martedì sera e abbiamo chiuso da oggi per tutto il week end il nostro locale per tutelare la sicurezza di tutti; di conseguenza, chi aveva una prenotazione per questi giorni, ahi noi, riceverà la nostra chiamata per la disdetta".

"Vorrei tranquillizzarvi - continua - dicendovi che di giorno in giorno ad ogni fine turno, il locale è stato sanificato (tavoli, sedie ed ambienti in generale) e tutto il nostro staff ha sempre lavorato con mascherine ed effettuato in modo ripetuto la disinfezione delle mani con i gel certificati. Vorremmo inoltre garantirvi la massima trasparenza aggiornandovi di volta in volta, per sviluppi successivi. Al momento tutto il nostro staff sta effettuando il test, e non appena avremmo il totale dei risultati vi daremo comunicazione e gestiremo la situazione in base alle linee guida dell’Asl di competenza che abbiamo già contattato. Ci teniamo alla sicurezza di tutti, pertanto il nostro locale sará risanificato a fondo in questi giorni per essere pronti a ripartire appena sarà possibile farlo. Vi ringrazio per la comprensione e per la fiducia che mi avete sempre dato e che spero non manchi anche in questa situazione".