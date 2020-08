Coronavirus, al porto Civitavecchia tamponi per chi sbarca dalle navi | VIDEO

22 agosto 2020 a

Coronavirus, al porto Civitavecchia tamponi per chi sbarca dalle navi.

Dopo l'ondata di positivi rientrati dalle vacanze in Sardegna riscontrati nei drive in del Lazio, l'unità di crisi ha deciso di installare una postazione per i tamponi in auto anche nel porto di Civitavecchia per sottoporre al test, che è comunque su base volontaria, chi scende dalle navi e dai traghetti.

"È attivo al porto di Civitavecchia il drive in per chi sbarca dalle navi e vuole effettuare il tampone su base volontaria. Ricordiamo all'utenza che è possibile fare il tampone anche successivamente, nei drive in della propria Asl di competenza per una maggiore fruibilità del servizio", si legge in una nota dell'unità di crisi della Regione Lazio sul coronavirus.