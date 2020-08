Sparano in aria dopo rapina a Corso Francia. Caccia a due malviventi

22 agosto 2020 a

a

a

Sono fuggiti sparando in aria, come nei film. E' caccia ai due rapinatori che nel pomeriggio del 21 agosto, intorno alle 17,30, hanno assaltato una tabaccheria vicino a Corso Francia, nel cuore di Roma Nord. Lo riporta il giornale online lanotizia.net (clicca qui). Il colpo è avvenuto in via Besso. I malviventi sono entrati nel negozio rovistando nei cassetti e trovando la pistola. Una volta usciti uno di loro ha sparato due colpi in aria generando il panico tra i passanti.

Indaga la polizia. La pista che si sta seguendo è quella che porta ad alcuni soggetti romani. Le indagini sarebbero a una svolta.