Coronavirus, bollettino Spallanzani: 38 positivi ricoverati, 3 in terapia intensiva

E' stato pubblicato il bollettino dell'istituto nazionale per le malattie infettive di Roma del 22 agosto relativo all'emergenza coronavirus. Nell'ospedale romano, punto di riferimento nel Lazio per l'emergenza legata alla diffusione del coronavirus, sono ricoverate 58 persone, di questi 38 sono positivi al tampone per il Covid-19 e 20 sono invece ancora sottoposti ad indagini.

Tre le persone in terapia intensiva.

I pazienti dimessi o trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali per la convalescenza finora sono 60. Si tratta delle persone curate che proseguono la convalescenza in altre strutture.