Coronavirus, chiuso stabilimento a Ostia. Alcuni ragazzi positivi hanno partecipato a una festa a Ferragosto.

Si spiega tutto, riferisce Il Tempo.it, in una nota della Asl Roma 3: "Un gruppo di 8 ragazzi (tra i 20 e i 25 anni) l’11 e il 12 agosto è stato in vacanza a Mirabilandia e, il giorno di Ferragosto, allo stabilimento La spiaggia di Ostia, dove era organizzato un evento. Uno di loro ha riferito che l’evento è stato caratterizzato dalla partecipazione di numerose persone, senza l’uso delle mascherine. Il primo caso ha fatto il tampone risultato positivo perché contatto di un caso di Rimini. Gli altri in quanto suoi contatti, dopo la conferma della positività per Covid".

Scattato dunque l'allarme Covid nello stabilimento sul lungomare Amerigo Vespucci.. "Oggi in una seconda ispezione allo stabilimento La Spiaggia (la prima è stata eseguita il 12 agosto scorso per vigilanza del rispetto delle norme preventive Covid 19) è stato verificato il rispetto delle norme previste - si legge - richiesto l’elenco del personale, di tutti gli abbonati, dei giornalieri e dei partecipanti all’evento di Ferragosto. È stata anche richiesta la sanificazione delle aree operative dello stabilimento e l’esibizione delle relative fatture". "La sottoscritta - sottolinea il direttore dell’Uoc Sisp, la dottoressa Stefania Iannazzo che firma il documento - ha, inoltre, predisposto l’Ordinanza di chiusura dello stabilimento ai fini della sanificazione e dell’effettuazione dei tamponi a tutto il personale, cui è stato raccomandato l’isolamento fino all’esito. Tutta la situazione sarà rivalutata in base all’esito dei tamponi in corso".