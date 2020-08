Incendi dolosi a Roma. La sindaca Raggi: "Useremo i droni contro i piromani" | VIDEO

21 agosto 2020 a

Incendi dolosi a Roma. La sindaca Raggi: "Useremo i droni contro i piromani".

Ieri l'incendio a Casal Bertone, per il quale sono stati arrestati due presunti piromani, nella notte il rogo di due auto del car sharing e nel pomeriggio di oggi l'ennesimo incendio nei pressi del campo rom di Castel Romano.

Un'emergenza come la sindaca Virginia Raggi ha deciso di sottolineare in un post pubblicato sui social: "Questa mattina i Carabinieri di Roma hanno arrestato due uomini che, ieri pomeriggio, avrebbero dato alle fiamme alcuni cumuli di rifiuti in via Galla Placida, a Casal Bertone. Un incendio importante che ha coinvolto un terreno di 16mila metri quadri. Ai militari dell'Arma va il mio ringraziamento. Inoltre, dopo i roghi di via Fieramosca e via Amoretti, alcuni piromani hanno incendiato altre due macchine in via Meda, sempre nel Municipio IV. Sono immagini che fanno male e che si aggiungono a quelle dei cassonetti dati alle fiamme in diversi quartieri di Roma, con una inquietante concentrazione ad Ostia. Per contrastare questi fenomeni ho voluto costituire una task-force che riunisce la Polizia Locale di Roma Capitale, Protezione Civile e Vigili del Fuoco. Un nucleo che sta già mappando le aree più colpite e che, anche grazie all'ausilio dei droni, opera per contrastare i piromani e nella prevenzione in caso di eventi naturali. Continuiamo a lavorare insieme a magistratura e forze dell’ordine, senza alcuna tolleranza nei confronti di chi danneggia Roma e mette in pericolo i cittadini".