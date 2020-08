21 agosto 2020 a

Mare: arresto cardiaco in spiaggia per bambino di 4 anni. Lotta tra la vita e la morte.

E' accaduto a Campomarino Lido, in provincia di Campobasso e a riportare la notizia è il quotidiano online primonumero.it (clicca qui).

Il piccolo era in vacanza con i genitori romani quando si è accasciato improvvisamente a terra intorno alle 14 per un arresto cardiaco. I soccorsi, nonostante la spiaggia fosse priva di una postazione per il salvataggio, sono stati immediati, ma le condizioni del bimbo sono gravissime. Al pronto soccorso di Termoli le prime cure, sarà trasferito in elicottero all'ospedale Bambin Gesù di Roma nel tentativo di salvagli la vita