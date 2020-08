21 agosto 2020 a

Incendio sulla Pontina. A fuoco campo rom di Castel Romano. Strada chiusa in entrambe le direzioni.

Da circa un'ora è emergenza nella zona di Roma sud sulla Pontina. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incendio che è divampato all'interno del campo rom di Castel Romano. Il fumo ha invaso le corsie e, anche per permettere ai mezzi dei vigili del fuoco di operare, la strada è stata chiusa in entrambe le direzioni. Code da Spinaceto fino a Castel Romano in direzione Latina. Il traffico è deviato sulle strade interne con inevitabili ripercussioni alla viabilità