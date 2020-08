Incendio all'alba a Pietralata. Bruciate due macchine Enjoy | VIDEO

21 agosto 2020 a

Incendio a l'alba a Pietralata. Bruciate due macchine Enjoy.

Le fiamme sono divampate all'alba in via Filippo Meda a Roma intorno alle 5 del mattino secondo quanto riporta il sito Roma Today che pubblica anche un video girato dai residenti (clicca qui).

Le auto del servizio car sharing erano parcheggiate a distanza una dall'altra e le vetture nel mezzo non sono state raggiunte dalle fiamme. Si segue anche la pista dolosa. Sul posto la polizia che indaga sul rogo che ha spaventato i residenti. L'incendio, da quello che sio è appreso, è stato domato in pochi minuti dai vigili del fuoco che sono intervenuti dopo le chiamate dei residenti.