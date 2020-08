21 agosto 2020 a

Pitbull al guinzaglio impazzisce e morde due passanti.

E' accaduto questa mattina a Roma in via Monte Cervialto e a riportare il fatto è il portale Corriere Città (leggi qui). Tutto è avvento intorno alle 12.30. Il cane era a passeggio con la padrona che lo teneva a guinzaglio: improvvisamente ha aggredito un passante mordendolo. Sul posto si è formato un campanello di persone per soccorrere l'uomo e propio in quel momento il cane ha attaccato di nuovo un passante che stava dando un bicchiere d'acqua al ragazzo ferito. Anche lui è stato morso a un polpaccio. Sul posto è intervenuta la polizia che ha verbalizzato quanto accaduto ed identificato l'animale e la proprietaria. I due feriti sono stati medicati in ospedale.