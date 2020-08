21 agosto 2020 a

Coronavirus, 3 positivi all'aeroporto di Ciampino: rientravano da Madrid e Atene.

Continua ad aggiornarsi il bilancio dei cittadini positivi al rientro dalle vacanze all'estero. l'unità di crisi della Regione Lazio per l'emergenza coronavirus ha ufficializzato altri tre tamponi positivi al Covid-19 riscontrati grazie ai test effettuati all'aeroporto di Roma Ciampino. Si tratta di due italiani che sono rientrati da Madrid, un romano e un uomo residente in provincia di Salerno, e una persona residente nella Capitale che invece è rientrata da un periodo di vacanza in Grecia con un volo partito da Atene.

"Tutti posti in isolamento e attivato il contact tracing internazionale", assicurano dalla Regione.