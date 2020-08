21 agosto 2020 a

Roma: prostitute alla Garbatella, scatta daspo urbano . Multato un cliente.

Proseguono i controlli degli agenti del commissariato Colombo. L’attività svolta in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine Lazio, unità cinofile e Ispettori della Asl, Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, ha interessato prevalentemente il quartiere Garbatella ed è stata finalizzata al controllo della movida e dei relativi esercizi pubblici, nonché al contrasto della prostituzione. Durante l’operazione sono state identificate 125 persone, effettuati 5 posti di controllo e comminati 3 daspo urbani a tre prostitute sanzionate altresì per violazione del Regolamento di Polizia Urbana, in relazione al quale è stato elevato verbale ad un cliente. Nessuna violazione è stata riscontrata agli esercizi commerciali controllati. (