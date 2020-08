Roma, fa il bagno di giorno nella fontana di Villa Doria Pamphilj | FOTO

21 agosto 2020 a

Roma, fa il bagno di giorno nella fontana di Villa Doria Pamphilj.

A diffondere la notizia è l'associazione per Villa Pamphilj, nata per difendere lo storico polmone verde della Capitale. Nelle scorse ore è stato pubblicato un post, con diverse foto che ritraggono un uomo in costume intento a rilassarsi facendo il "morto a galla" all'interno della fontana: ""Fare il "morto a galla" in una fontana storica: cosa c'è di più piacevole, viste le temperature di questo periodo?" Per non parlare del fatto che la Fontana del Giglio sia stata pulita da poco e, attorno, regni un'assoluta quiete garantita dalle scarse presenze del mattino. Peccato che il Regolamento Comunale, come le Leggi di questo Stato (ed anche il buonsenso, per chi ce l'ha) non lo consentano", si legge nel post dell'associazione.

"Ma a villa Doria Pamphilj - continuano - questo Comune e questo Stato troppo spesso non ci sono, meglio, non ci sono i loro rappresentanti deputati ad intervenire su questa ed altre decine di violazioni quotidiane! Se oggi, in una fontana storica, abbiamo trovato questa persona, ogni giorno ci scontriamo anche con proprietari intenti a far fare il bagno al proprio cane il tutto, accompagnato dal classico lancio del bastone da riporto. Poi ci sono le famiglie che, all'interno delle fontane storiche, permettono il lancio di sassi e sampietrini ai propri pargoli: due settimane fa, l'azienda dei fontanieri ne ha tirati fuori non so quanti".