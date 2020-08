20 agosto 2020 a

Coronavirus, altri quattro positivi scoperti con i test all'aeroporto di Fiumicino.

A comunicarlo è l'Unità di Crisi Regione Lazio per le'emergenza coronavirus tramite il profilo Facebook Salute Lazio dell'assessorato alla salute della Regione: individuati altri 4 casi positivi all'aeroporto di Fiumicino: si tratta di 1 donna di nazionalità inglese e 2 italiani, tutti e tre provenienti da Atene e 1 donna italiana proveniente da Heraklion.

"Sono stati posti in isolamento e attivato il contact tracing internazionale", assicurano dalla Regione. Intanto continua il monitaggio per chi torna dalle vacanze, sia negli aeroporti che tramite i tamponi effettuati nei drive in del Lazio.