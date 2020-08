20 agosto 2020 a

Coronavirus, due nuovi positivi a Fiumicino dopo la vacanza ad Ibiza.

Due nuovi tamponi positivi all'aeroporto di Fiumicino. Si tratta di persone che rientravano da una vacanza in Spagna. A darne notizia è l'unità di crisi della Regione tramite il profilo Facebook ufficiale dell'assessorato alla sanità Salute Lazio: "Individuati 2 nuovi casi positivi all'aeroporto di Fiumicino: si tratta di un uomo di Civitanova Marche e di una donna di Milano, entrambi di rientro da Ibiza. Sono stati posti in isolamento e attivato il contact tracing".

Intanto l'assessore Alessio D'Amato ha lanciato l'allarme per i rientri dalla Sardegna. Negli ultimi giorni sono stati effettuati 7.700 tamponi drive in