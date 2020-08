20 agosto 2020 a

Coronavirus, otto positivi scoperti ieri con i test negli aeroporti di Roma.

Sono i numeri forniti dall'unità di crisi della Regione Lazio per l'emergenza sanitaria. Ieri, 19 agosto, sono stati riscontrati 8 positivi: 2 Fiumicino, vale a dire un bambino proveniente da Dubrovnik in Croazia e una ragazza della provincia di Chieti rientrata da Malta. Sei positivi a Ciampino: 3 italiani di ritorno da Madrid, Valencia e Santander; 1 somalo proveniente da Atene diretto a Caserta; 1 greco proveniente da Atene diretto a Roma; 1 spagnolo proveniente da Santander diretto a Roma. I test rapidi e quelli nei drive in del Lazio continua.