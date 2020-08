19 agosto 2020 a





Coronavirus, positivi in discoteca. Psicosi nell'area del Lago di Bracciano, centralini Asl in tilt.

Sono andati letteralmente in tilt i centralini della Asl Roma 4 che, nelle scorse ore, ha ufficializzato la positività di due ragazzi che il 14 e 15 agosto hanno frequentato la discoteca "La Malaspina" di Anguillara Sabazia sul lago di Bracciano. La Asl da domani inizierà i tamponi a tutti coloro che sono stati in quella discoteca nei due giorni. Ma occorre prenotarsi. Per questo fin dal pomeriggio c'è stata la corsa per mettersi in contatto con la Asl tanto che l'aziend ha dovuto fare un comunicato: " Si informa che a causa dell'elevatissimo numero di telefonate che stanno arrivando ai nostri operatori, alcune persone non riescono a mettersi in contatto con la Asl Ricordiamo però che le linee saranno operative anche domani e dopodomani e che i tamponi saranno garantiti a tutti nei prossimi giorni. Si consiglia pertanto di non affollarsi nel pomeriggio di domani ma di presentarsi, dopo aver comunicato i propri dati, nelle giornate di venerdì e sabato"