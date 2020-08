19 agosto 2020 a

Coronavirus, Istituto Spallanzani: "Ventenne non in terapia intensiva, 3 pazienti ricoverati dopo vacanze a Porto Rotondo".

L'istituto Spallanzani smentisce la notizia circolata nel primo pomeriggio di oggi di una ventenne ricoverata in terapia intensiva per una polmonite da Covid dopo essere rientrata dalle vacanze a Porto Rotondo in Sardegna. "Ad integrazione di quanto già comunicato mediante il consueto bollettino emesso quotidianamente, si comunica che 3 dei pazienti ricoverati presso l'Istituto Spallanzani sono provenienti dal cluster di contagi di Porto Rotondo, in Sardegna. Questi pazienti si trovano ricoverati in regime di ricovero ordinario, tutti in condizioni cliniche buone, e non necessitano di alcun tipo di supporto respiratorio. La Direzione Sanitaria ribadisce che le uniche informazioni veritiere attengono ed atterranno sempre a quanto emesso dai bollettini medici pubblicati sul sito istituzionale www.inmi.it e sui principali social network istituzionali".