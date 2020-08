Incidente, frontale a Sutri lungo la Cassia: tre feriti. Grave una donna

19 agosto 2020 a

Frontale a Sutri lungo la Cassia: tre feriti. Grave una donna.

L'incidente è avvenuto poco dopo pranzo a Sutri lungo la Cassia. Per cause che sono ancora da accertare due utilitarie - una condotta da un uomo con una donna a bordo e l'altra guidata da una giovane - si sono scontrate frontalmente all'altezza del bivio per Bassano Romano. L'impatto è stato piuttosto violento e sono rimasti feriti in tre. La più grave è la conducente di una delle auto che è stata trasportata in ambulanza, con un codice rosso, al pronto soccorso di Belcolle. Meno gravi le condizioni degli altri due feriti. Sul posto la polizia stradale. La strada è stata chiusa parzialemnete, si sono formate code.