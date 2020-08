Coda sull'Autostrada, auto in fiamme tra Orte e Attigliano. Quattro chilometri di fila sull'A1 verso Firenze

19 agosto 2020 a

Coda sull'Autostrada, auto in fiamme tra Orvieto e Attigliano. Quattro chilometri di fila sull'A1 verso Firenze.

Sull'A1 in direzione Firenze si segnalano 4 chilometri di coda tra Orte e Orvieto per un veicolo che è andato in fiamme verso Attigliano. Sul posto ci sono i vigili del fuoco di Viterbo che hanno spento le fiamme e stanno mettendo in sicurezza tutta la sede stradale. Per ora si procede solo in una corsia e si è formata dunque una fila con fortissimi rallentamenti al traffico. Non sono ancora note le cause che hanno portato all'incendio della vettura. Sul posto anche la polizia stradale.