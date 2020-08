19 agosto 2020 a

Coronavirus, due positivi in locale di Anguillara Sabazia. Scattano i test rapidi a Bracciano.

A dare la notizia è la Asl Roma 4 quattro e l'avviso è stato rilanciato anche nelle bacheche dei comuni limitrofi della provincia di Viterbo come Bassano Romano.

Questo il messaggio della Asl: "In relazione alla positività al COVID-19 di due ragazzi individuati ai drive-in e che nella sera del 14 e 15 agosto si sono recati presso il locale Malaspina di Anguillara Sabazia la Asl Roma 4 invita chiunque abbia frequentato il locale in questi due giorni a mettersi in auto isolamento. La Asl da domani pomeriggio alle 14.30 effettuerà i test rapidi ai frequentatori del locale presso l'Ospedale Padre Pio di Bracciano con il prezioso contributo dello Spallanzani e dell'Uscar. I test verranno effettuati anche nelle giornate del 21 e 22 dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Sono a disposizione 5 linee telefoniche (‪06 96669 258‬ /255/ 261/ 265/ 277) dove operatori ASL risponderanno dalle ore 11.00 alle 16.00 alle domande degli utenti"