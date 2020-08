19 agosto 2020 a

Coronavirus Lazio, eseguiti oltre 2000 test in auto in un solo giorno.

Unità di Crisi Regione Lazio: ieri eseguiti 2140 test covid19 nei drive in della Regione Lazio: sono così ripartiti: Forlanini 162, Casal Bernocchi 182, San Giovanni 241, Santa Caterina delle Rose 185, Via degli Eucalipti 97, Campus Biomedico di Roma 131, Labaro 188, Santa Maria della Pietà 247, Istituto Zooprofilattico 25, Genzano di Roma 148, Anzio 35, Viterbo Belcolle 75, Rieti 97, Palombara Sabina 101, Colleferro 60, Latina 123, Frosinone 43.

Con i test negli aeroporti ieri individuati 31 casi positivi: 19 all'aeroporto di Fiumicino e 12 all'aeroporto di Ciampino. La metà dei test è stata eseguita su viaggiatori tra i 18 e i 34 anni.m Dei 31 positivi circa il 50% risiede nel Lazio, gli altri sono residenti in Toscana, Puglia, Liguria, Abruzzo e in altri Paesi UE.

Nella giornata di martedì 18 agosto sono stati in totale 27 i casi positivi ai tamponi rapidi individuati nella giornata odierna presso gli scali aeroportuali di Fiumicino e Ciampino. Nello specifico si registrano 15 casi all’aeroporto di Fiumicino e tra questi cinque sono residenti nella capitale, tre nel reatino, due in Toscana, due in Puglia, uno in Liguria e due cittadini spagnoli. I restanti 12 casi sono stati individuati presso lo scalo di Ciampino e tra questi quattro residenti nella capitale, tre in Umbria, uno in Abruzzo, due cittadini spagnoli, un cittadino greco e uno albanese.