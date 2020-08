19 agosto 2020 a

Roma, di nuovo arrestata Madame furto: deve scontare 19 anni

E' finita in manette a Roma la 34enne di origine bosniaca nota come 'Madame furto' per via dei numerosi scippi e furti messi a segno ai danni soprattutto dei turisti della Capitale. La donna deve scontare un cumulo pena di 19 anni. Negli anni ha abilmente evitato le misure restrittive soprattutto grazie alle gravidanze (la 34enne ha 8 figli e un altro in arrivo), con conseguenti rinvii provvisori nell'esecuzione della pena. Rintracciata presso il campo nomadi di Castel Romano, la 34enne è stata arrestata dai Carabinieri della Stazione di Tor de Cenci della Compagnia di Pomezia ed accompagnata presso il carcere di Roma Rebibbia.