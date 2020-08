17 agosto 2020 a

Incidente tra 5 auto, 7 chilometri di coda nell'A1 tra Anagni e Colleferro in direzione Roma.

Mattinata complicata nella rete autostradale del sud del Lazio. Circa 45 minuti fa si è verificato un incidente sull'A1 nel tratto tra i caselli di Anagni e Colleferro in direzione della Capitale. Secondo quanto riporta Astral Infomobilità sono coinvolti cinque veicoli. Sono state chiuse le corsie di emergenza e di sorpasso per consentire i soccorsi dei feriti e la rimozione dei mezzi. Si procede su due corsie. Si è formata una lunga coda di 7 chilometri. Il consiglio è quello di uscire per poi procedere con la viabilità interna.