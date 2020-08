Coronavirus Lazio, tutti in fila per i tamponi in auto. Ecco l'elenco dei drive-in | VIDEO

17 agosto 2020 a

Coronavirus Lazio, tutti in fila per i tamponi in auto. Ecco l'elenco dei drive-in.

Proseguono i tamponi in auto nel Lazio per coloro che rientrano dai paesi a rischio (Grecia, Spagna, Repubblica di Malta, Croazia). Fin dalla mattina si registrano code nei principali drive in allestiti nella capitale. A Roma e nel Lazio i punti per i tamponi in auto sono presso la casa della salute del XV municipio in via San Daniele del Friuli, 8; all'ospedale San Giovanni, Santa Maria della Pietò (padiglione 90) in via Eugenio Mattei, Casa della salute Santa Caterina della Rosa (via Giacomo de Conti), via Casal Bernocchi, ex presidio Forlanini, Ospedale San Paolo, ospedale Padre Pio, poliambulatorio di Capena, casa della salute di Palombara Sabina, Colleferro, nell'ex ospedale di Genzano, Villa Albani ad Anzio, nell'ospedale Santa Scolastica di Cassino, nell'ospedale di Frosinone, in quello di Latina, davanti all'ospedale Belcolle di Viterbo e in via del Terminillo a Rieti. (clicca qui per gli orari).

"Chi rientra nella provincia di Roma e nelle altre province può recarsi ai drive in messi a disposizione dalle Asl di Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo", dicono dall'assessorato alla salute della Regione Lazio.