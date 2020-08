Anziana costretta a lasciare casa per paura del figlio violento

17 agosto 2020 a

Dopo l’ennesimo caso di maltrattamenti subiti dal figlio, è stata addirittura costretta a lasciare la sua casa. Una donna di 79 anni ha chiesto aiuto agli agenti del commissariato Monteverde, diretto da Maria Chiaramonte, venerdì scorso, il giorno prima di Ferragosto, perché aveva paura di rientrare nel suo appartamento. L’anziana ha raccontato ai poliziotti che il figlio, un 62enne romano, da tempo aveva nei suoi confronti un atteggiamento aggressivo: l’aveva privata di tutti i suoi documenti personali, delle carte di pagamento e del cellulare. La donna, inoltre, era stata aggredita con calci e pugni più volte. Nonostante i continui maltrattamenti però la vittima non aveva mai voluto sporgere denuncia. Venerdì scorso la situazione è nuovamente degenerata, tanto che l’anziana si è rivolta alla polizia perché aveva paura di rientrare in casa: gli agenti l’hanno accompagnata in una casa di riposo, dove potrà stare nelle prossime settimane. Per il figlio invece è scattata la denuncia per maltrattamenti in famiglia con espressa richiesta, da parte degli investigatori, di una misura cautelare nei confronti dell’uomo, con l’obiettivo di salvaguardare la vittima 79enne.