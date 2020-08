17 agosto 2020 a

Roma: minaccia compagna con un martello, arrestato marocchino.

Un marocchino di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti nei confronti della propria compagna. Sono stati i vicini di casa a salvare la donna dalla furia dell'uomo. Il violento litigio è scoppiato in un appartamento di via Cassia e l'uomo è arrivato a minacciare la donna con un martello.

Dopo la chiamata al 112 dei vicini sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione Tomba di Nerone. La donna a quel punto ha trovato il coraggio di denunciare il convivente che è stato dunque arrestato dai militari per l'ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia.