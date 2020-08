Pendolari, soppresse due corse della ferrovia Roma Nord: ecco quali

17 agosto 2020 a

Pendolari, soppresse due corse della ferrovia Roma Nord.

Mattinata difficile per i viaggiatori della linea ferroviaria Atac Roma-Civita Castellana.Viterbo. Due treni del servizio extraurbano linea Roma Nord sono stati soppressi. Secondo quanto riferisce Astral Infomobilità, il servizio di informazioni per i viaggiatori e i pendolari della Regione Lazio, sono stati cancellati i treni delle 10.55 in partenza da Piazzale Flaminio e quello delle 11.35 che sarebbe dovuto partire da Montebello.

Nei giorni scorsi sulla linea si sono creati dei disagi per lo spegnimento dei display sulle banchine. Circostanza che ha lasciato molti pendolari privi di informazioni, scatenando le proteste degli utenti.