17 agosto 2020 a

a

a

Autostrade, code sull'A1 tra Roma Nord e Ponzano per incidente: veicoli rimossi.

Un incidente che ha coinvolto due veicoli si è verificato intorno alle 9,40 nel tratto autostradale tra la diramazione Roma Nord e il casello di Ponzano Romano/Soratte in direzione di Firenze. Non si registrano feriti gravi, in ogni caso ci sono state ripercussioni al traffico con code che hanno raggiunto la lunghezza di un chilometro. I veicoli coinvolti sono stati rimossi da circa un quarto d'ora e il traffico ha riniziato a scorrere. Ci sono solo dei rallentamenti legati alla presenza di mezzi di soccorso sul posto. Il traffico su tutta la rete autostradale continua ad essere intenso.