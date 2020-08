16 agosto 2020 a

Coronavirus, potenziati i drive in nel Lazio per i tamponi a chi torna dall'estero.

Lo si legge in una nota dell'Unità di Crisi Regione Lazio: "Chiediamo comprensione per chi ha atteso ai drive in ma i nostri operatori stanno facendo uno sforzo straordinario per garantire test gratuito. Da domani saranno potenziati tutti i drive in".

Oggi sono stati eseguiti 330 test al drive in del San Giovanni, 134 a quello di Casal Bernocchi, 112 al Forlanini, 80 al Santa Maria della Pietà e 99 a Genzano. Da oggi 17 agosto tutti i drive in saranno aperti 7 giorni su 7 dalle 09:00 alle 19:00