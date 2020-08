16 agosto 2020 a

a

a

Autostrade, traffico bloccato per incidente sulla A12 Roma-Tarquinia: un chilometro di coda.

Un incidente che ha coinvolto due auto si è da poco verificato sulla A12 Roma-Tarquinia in direzione Civitavecchia. Lo scontro è avvenuto tra Cerveteri e Santa Severa. Il traffico è stato bloccato per permettere ai mezzi dei soccorsi e delle forze dell'ordine di operare per dare le cure ai feriti e rimuovere veicoli e detriti. In direzione mare si è dunque formata una coda di un chilometro come riferisce Astral Infomobilità. Uscita consigliata a Cerveteri per poi rientrare a Santa Severa dopo l'Aurelia. Ripercussioni anche sul traffico interno.