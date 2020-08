16 agosto 2020 a

Autostrade, code sull'A1 tra Valmontone e San Cesario per materiali dispersi in strada.

Problemi sull'A1 a sud di Roma. Astral Infomobilità, il servizio di informazioni per i viaggiatori della Regione Lazio, segnala code tra Valmontone e lo svincolo della diramazione Roma sud in direzione della capitale a causa di alcuni detriti presenti nell'area non ancora rimossi.

Poco più su tra il bivio per la Roma-Napoli e San Cesario si circola solo sulla corsia di sorpasso in direzione Roma a causa di un incendio. I vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme che hanno aggredito un terreno ai margini dell'arteria.