Roma: ladro cade dall'alto. Quarantenne bulgaro in gravi condizioni

ladro cade dall'alto. Quarantenne bulgaro in gravi condizioni. Un bulgaro di 40 anni è stato trovato in piena notte in gravi condizioni nel giardino di un'abitazione di via degli Scialoja, nel quartiere Flaminio a Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Flaminio e del nucleo investigativo per i rilievi. Probabilmente, l'uomo si è arrampicato sui piani alti del palazzo per tentare un furto in un appartamento ed è precipitato. Le ferite riportate sono compatibili con una caduta dall'alto. A pochi metri dal corpo, è stato trovato uno zaino con arnesi da scasso.

Il 40enne ha riportato gravi lesioni e ferite su tutto il corpo: trasportato dai sanitari del 118 all'ospedale Santo Spirito è in pericolo di vita. I Vigili del Fuoco non hanno trovato alcun segno di effrazione negli appartamenti del condominio.