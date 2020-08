16 agosto 2020 a

Incendi, bosco a fuoco a Vejano. Bruciati ettari di terreno.

Intorno all'ora di pranzo è divampato un vasto incendio in una zona impervia e boscosa che ricade nel territorio di Vejano. Diverse centinaia di metri di macchia sono state già bruciate. Le colonne di fumo sono visibili a diversi chilometri di distanza.

Sul posto diverse squadre di vigili del fuoco. La zona è impervia e non ci sono abitazioni. I vigili hanno difficoltà a raggiungere le fiamme pr le operazioni di spegnimento. Non si esclude l'intervento dei mezzi aerei. I vigili del fuoco stanno valutando ogni decisione propio in questi momenti.