Coronavirus, iniziati tamponi a Fiumicino per viaggiatori che tornano dall'estero | FOTO

Coronavirus, iniziati i tamponi a Fiumicino per i viaggiatori che tornano dall'estero.

Attese fino a 30 minuti per i vacanzieri che scendono dagli aerei a Fiumicino. Sono iniziati i test per i viaggiatori che tornano dall'estero. Qualche viaggiatore si è lamentato per l'attesa: c'erano solo due operatori a fare i test e la procedura era un po' lenta.

"Stiamo facendo uno sforzo massimo, serve la massima collaborazione", ha affermato l'assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. Solo nella giornata di oggi sono previsti 2000 arrivi a Fiumicino. Oltre al test sul posto sono attive anche le postazioni drive in.