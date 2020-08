16 agosto 2020 a

Autostrade, scontro sulla Roma-Tarquinia: un code tra Cerveteri e Santa Severa.

Week end complicato nel Lazio nella rete autostradale. Si segnalano delle code sulla A1 Roma-Tarquinia per un incidente, che ha coinvolto due veicoli, avvenuto tra Cerveteri e Santa Severa. In direzione Civitavecchia, da quanto riporta Astral Infomobilità, il servizio di informazioni per i viaggiatori della Regione Lazio, si segnala una coda di quasi un chilometro. I mezzi di soccorso stanno rimuovendo i mezzi coinvolti nell'incidente. Nello scontro ci sono state delle persone ferite che sono state trasportate negli ospedali vicini con l'ambulanza. La situazione della viabilità verso Civitavecchia resta critica.