Poliziotto investito sulla diramazione Roma Nord, fermate due persone.

La notizia è stata data poco fa dal sito di Sky News 24 (leggi qui). Si tratterebbe delle due persone che erano a bordo della Citroen azzurra che ha travolto l'agente della sottosezione della polizia stradale di Roma Nord mentre stava rimuovendo dei detriti nella corsia dio emergenza tra gli svincoli di Castelnuovo di Porto e Settebagni.

Il polioziotto, secondo una prima ricostruzione, stava segnalando degli ostacoli dovuti a un tamponamento che era avvenuto nella brfetella che porta al Grande Raccotrdo Anulare quando l'utilitaria lo ha investito. Sul posto è stata fatta atterrare l'eliambulanza e l'agente è stato trasportato in condizioni gravissime al policlinico Gemelli. E' ricoverato in terapia intensiva per un grave trauma cranico.