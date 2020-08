16 agosto 2020 a

Roma, picchia moglie e pretende soldi da lei: 63enne arrestato dalla polizia.

Gli agenti del commissariato Romanina, diretto da Laura Petroni, insieme agli agenti della sezione volanti, diretta da Giuseppe Sangiovanni, sono intervenuti per una segnalazione di lite tra coniugi in via Gioia Tauro, dove era già stato attivato in passato il protocollo Eva a seguito di altri episodi per i quali si sono resi necessari numerosi interventi delle forze di polizia, tutti formalizzati da regolari denunce. Sul posto, gli agenti hanno trovato la donna che attendeva in strada, la quale ha riferito di essere stata aggredita e percossa dal marito. L’uomo M. P., romano di 63 anni, nel frattempo ha raggiunto i poliziotti e, in un evidente stato di agitazione, ha continuato ad inveire nei confronti della moglie con aggressività.