15 agosto 2020 a

a

a

Viabilità, incidente tra Castelnuovo di Porto e Settebagni sulla diramazione Roma Nord. Traffico bloccato, atterra l'elicottero.

Un brutto incidente si è verificato intorno alle 18.30 lungo la diramazione Roma Nord che dal casello di Fiano Romano porta al Grande Raccordo anulare. Tre auto si sono scontrate e nell'incidente ci sono diversi feriti. Sul posto è stata fatta atterrare l'eliambulanza per soccorrere quelli più gravi. Lo scontro è avvenuto tra gli svincoli di Castelnuovo di Porto e Settebagni. Il traffico è bloccato si sta formando una coda di chilometri come testimoniano le web cam di Austrstrade per l'Italia dislocate lungo la dirmazione.

Nel pomeriggio, sempre sull'autostrada si era verificato un incidente tra Orte e Magliano Sabina in direzione Roma. I mezzi sono stati rimossi e il traffico, in quel caso, è tornato regolare.