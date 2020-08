15 agosto 2020 a

a

a

Roma, drogato distrugge statua della Madonna in chiesa.

L'episodio è avvenuto all'interno della chiesa nostra di Czestochowa in zona La Rustica a Roma. L'uomo, 57 anni ex pugile, da quello che riferiscono i carabinieri del nucleo radiomobile era sotto l'effetto di stupefacenti. Ha danneggiato anche la fonte battesimale ed altri arredi sacri.

All'arrivo dei carabinieri li ha aggrediti e per fermarlo i militari hanno dovuto utilizzare lo spray al peperoncino. E' intervenuto anche il 118 che ha trasportato l'ex pugile all'ospedale Sandro Pertini dove sono in corso delle valutazioni mediche sullo stato mentale dell'uomo. E' stato denunciato dai carabinieri per danneggiamenti e resistenza a pubblico ufficiale.