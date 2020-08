Incendio nel parco degli acquedotti, il fumo invade la zona del Quadraro | VIDEO

14 agosto 2020 a

Incendio nel parco degli acquedotti, il fumo invade la zona del Quadraro.

Vigili del fuoco e volontari ancora al lavoro per domare l'incendio divampato nel primo pomeriggio di oggi nella zona Sud della Capitale. il rogo è partito da un maneggio per poi allargarsi al parco degli Acquedotti. La zona del Quadraro è stata invasa dal fumo. Tutta l'area è stata invasa dal fumo come testimoniano diversi video postati su Twitter.

A causa dell'incendio sono state interrotte due linee ferroviarie e diversi treni diretti al sud sono stati cancellati o stanno subendo fortissimi ritardi. In piazza dei Cinquecento, davanti alla stazione Termini, c'è la corsa ai bus sostitutivi. I vigili del fuoco hanno spento in poco tempo le fiamme nel maneggio, ma sono al lavoro per domare le fiamme vicino al parco degli acquedotti dove sono in corso le operazioni di bonifica.