Incendio nel parco degli acquedotti. Stop a due linee ferroviarie: caccia al bus in piazza dei Cinquecento.

L’incendio scoppiato nel pomeriggio in via Selinunte a Roma, nella zona del Quadraro, sta lambendo la ferrovia. La circolazione dei treni sulla linea Cassino-Roma e Napoli-Formia è stata sospesa. Via Selinunte è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia mentre via dei Sulpici, via Cartagine e via Sagunto sono state chiuse in direzione di via Selinunte. In seguito alla chiusura della tratta numerose persone hanno invaso Piazza dei Cinquecento per prendere dei bus sostitutivi. Sul posto è presente la polizia locale per limitare gli assembramenti.

Si registrano anche disagi al traffico veicolare. Code vengono segnalate sulla Pontina tra Incrocio Castel Romano/Trigoria e Monte D'oro > Pomezia