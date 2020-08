Incendio nel parco degli acquedotti, le fiamme tra via del Quadraro e Tor Fiscale | FOTO

14 agosto 2020 a

Incendio nel parco degli acquedotti, le fiamme tra via del Quadraro e Tor Fiscale.

Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento del vasto incendio che è divampato nel primo pomeriggio nella zona sud della Capitale. Il fuoco è partito da un maneggio per poi estendersi al vicino parco degli acquedotti. Sono state interrotte due linee ferroviarie a causa del distacco della rete elettrica. Diversi disagi al trasporto ferroviario.

Il parco Appia Antica, con un post su Twitter, fa il punto e pubblica foto eloquenti. "È in corso in questo momento un grande incendio tra via del Quadraro e Tor Fiscale che ha interessato due linee ferroviarie, bloccandole. Per sedarlo sono intervenuti Vigili del Fuoco, Protezione Civile, le Ferrovie, Guardiaparco e Carabinieri", si legge nel post.