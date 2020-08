Zingaretti gela il M5S: "Non sosterremo mai Virginia Raggi, per Roma sono stati anni drammatici" | VIDEO

14 agosto 2020 a

Zingaretti gela il M5S: "Non sosterremo mai Virginia Raggi, per Roma sono stati anni drammatici".

"Non capisco il polverone alzato dalla non notizia della ricandidatura di Raggi ad un secondo mandato da sindaco di Roma. Noi non la sosterremo mai perché credo siano stati 5 anni drammatici per la capitale e occorre ora dare voce alla città". Lo ha detto il segretario del Pd e governatore del Lazio, Nicola Zingaretti durante la conferenza stampa che si è tenuta a Orbetello per sostenere il candidato alla presidenza della Regione Toscana Eugenio Giani (guarda il video di Repubblica.it)

Poi Zingaretti ha aggiunto: "Bisogna dare una speranza nuova alla città, anche perché all'Italia serve una Roma protagonista del pianeta". Poi ha dettato il timing per arrivare a un nome da proporre come sindaco: "Per quanto riguarda noi i candidati delle amministrative 2021 si decidono dopo le amministrative 2020. Faccio l'amministratore da 12 anni, ma è tempo che nuovi leader si misurino con la nostra città".