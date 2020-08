14 agosto 2020 a

Cagnolina abbandonata legata a un palo sotto al sole, salvata dalla polizia.

La cucciola di meticcio è stata trovata legata sotto al sole cocente dagli agenti del commissariato San Giovanni, diretto da Mauro Baroni. Era stremata ed assetata. La notizia è riportata dal sito casilinanews.

I poliziotti si sono immediatamente prodigati per soccorrere il povero animale con acqua e cibo per poi attivare gli enti comunali per il controllo sanitario del cane sprovvisto di microchip. Dopo le prime cure del caso, la cucciola è stata temporaneamente custodita presso il Canile Municipale nell’impossibilità di risalire al proprietario. Nei giorni successivi uno dei due agenti intervenuti per soccorrere il cane ne ha chiesto l’adozione.