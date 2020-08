Il gatto che adora farsi coccolare dalle amiche mucche, il filmato diventa virale | VIDEO

13 agosto 2020 a

Il gatto che adora farsi leccare dalle amiche mucche. E' diventato virale il video girato in una stalla di un allevamento poco fuori Roma che riprende la curiosa scena. Un gatto dal pelo arancione e bianco sembra aver stretto amicizia con le mucche presenti nella stalla. Il felino resto fermo, in relax, mentre le mucche lo leccano, come un gesto da affetto in tutto il corpo (CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO)

Il gatto sembra gradire e lascia fare le sue "amiche". Un video che è stato condiviso in rete dagli amanti degli animali e che in poco tempo ha totalizzato miglia di visualizzazioni.