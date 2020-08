Sullo stesso argomento: Ladri sorpresi a rubare un'auto prendono a bottigliate poliziotti

Nonno spara per sbaglio al nipotino, il piccolo colpito alla nuca. E' grave.

Il proiettile partito accidentalmente, almeno secondo i primi accertamenti, dalla pistola che il nonno stava riponendo nel suo appartamento a Fidene (Roma) ha colpito il bambino alla nuca. Portato al policlinico Umberto I intubato, il piccolo, italiano che non avrebbe ancora compiuto 7 anni, è in gravi condizioni. Lo riporta un lancio dell'AdnKronos. Il proiettile che questa mattina sarebbe esploso da una Glock calibro 9 che il nonno 76enne, regolare detentore di quella come di altre pistole, stava pulendo. Il piccolo, portato via dai sanitari del 118 intubato e con la testa fasciata sarebbe in condizioni disperate, sottoposto a un intervento neurochirurgico al policlinico Umberto I.

Il piccolo era stato portato a casa del nonno dal padre, che si era allontanato dalla stanza in cui era il figlio, ma è rientrato immediatamente dopo aver sentito il rumore dello sparo: l’uomo ha così trovato il bambino colpito facendo scattare la richiesta di soccorso. Il nonno ha raccontato agli inquirenti che il proiettile è partito accidentalmente mentre cercava di riporre la pistola, regolarmente detenuta. Al momento il magistrato a cui è assegnato il caso è sul posto per svolgere tutti gli accertamenti del caso